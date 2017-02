Juventus 2020, un progetto da favola: con soli quattro stranieri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

C'è una Juventus che vince il campionato da cinque anni e probabilmente infilerà il sesto Scudetto consecutivo. E un'altra che potrà continuare nel solco dei calciatori che stanno scrivendo la storia del calcio italiano, perché nessuna squadra ha mai vinto così tanto, tanto a lungo. Perché la Juventus ha giocatori in prestito che potrebbero creare la spina dorsale della prossima squadra bianconera, ben sapendo che, però, almeno tre giocatori possono essere confermati: Daniele Rugani sarà il centrale della difesa del futuro, Pjaca potrebbe prendersi l'eredità del compagno di nazionale Mandzukic sulla fascia, poi Dybala rimarrebbe al suo posto. Certo, molto girerebbe addosso al numero 21, perché se la Juventus avesse la forza di confermarlo fino al 2020 - per i suoi 27 anni - certificherebbe quella bianconera come un'armata vera e propria.

Insomma, Dybala sarebbe il Moloch su cui giostrare la squadra, con Mandragora possibile e auspicabile inserimento a centrocampo insieme a Bentancur: il giovane uruguagio, campione sub20, non è ancora un giocatore della Juventus, ma mancano solo le visite mediche e lo diventerà a stretto giro di posta. Una cerniera di centrocampo, plasmata come quella attuale con Allegri su Khedira-Pjanic (o Marchisio). In porta Leali, classe 1993 e una discreta esperienza in campo italiano, che si sta facendo ulteriormente le ossa in prestito all'Olympiakos. La retroguardia è di altissimo livello: oltre a Rugani ci sarebbe l'atalantino Caldara, con Gagliardini la rivelazione del campionato, mentre sulle fasce due che sono già ampiamente in orbita Juve: da una parte Pol Lirola, grande inizio con il Sassuolo, dall'altra Leonardo Spinazzola, cresciuto esponenzialmente grazie alla cura Gasperini. Concludono gli undici Orsolini e Cerri, due talenti che hanno prevalentemente giocato in Serie B e che dovranno ancora crescere. Ma ci sono ancora tre stagioni per esplodere defintivamente.

La formazione (attuale) del futuro.

Leali; Lirola, Rugani, Caldara, Spinazzola; Bentancur, Mandragora; Orsolini, Dybala, Pjaca; Cerri.