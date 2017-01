Juventus, a giugno nuovo assalto a De Sciglio. Darmian e Conti alternative

Secondo quanto riportato da Tuttosport la Juventus non molla la presa per Mattia De Sciglio. Il terzino non lascerà il Milan a gennaio, ma per giugno i bianconeri sono pronti all'assalto. L'alternativa principale è Mattia Darmian, in uscita dal Manchester United. Attenzione anche ad Andrea Conti dell'Atalanta.