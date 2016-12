Juventus, accelerata per Gagliardini. Nuovo contatto con la Dea

Dopo essersi assicurati Mattia Caldara in casa Juventus è pronto un nuovo blitz per bloccare l'altro talento dell'Atalanta. Come riportato da Tuttosport, infatti, è imminente un nuovo contatto fra i due club per parlare di Roberto Gagliardini, centrocampista per il quale i bianconeri voglio anticipare il colpo e bruciare la concorrenza.