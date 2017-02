Juventus, accordo per l'addio di Allegri: Sousa in pole per sostituirlo

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo, Massimiliano Allegri lascerà la Juventus al termine della stagione. L'accordo con il club bianconero per l'addio estivo è già stato raggiunto dopo la Supercoppa persa contro il Milan e ora Marotta è già alla ricerca del nuovo allenatore. Sono quattro i nomi in corsa, con Paulo Sousa in pole nella corsa allo Juventus Stadium. Il tecnico della Fiorentina ha già avuto alcuni colloqui con la proprietà juventina, che lo segue fin dai tempi del Basilea. In corsa anche Luciano Spalletti, Diego Simeone e l'outsider Eusebio Di Francesco.