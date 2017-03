Juventus, Alex Sandro: "Dopo il gol è stato più facile gestire la partita"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alex Sandro ha parlato ai microfoni di Premium Sport al termine di Juventus-Porto: "Dopo il gol è stato più facile gestire la partita. Ora possiamo pensare di nuovo al campionato. La Juventus è forte, così come lo sono le altre squadre rimaste in competizione. Non è scandaloso che non venga convocato nel Brasile: ogni allenatore prende le sue decisioni. Dobbiamo lavorare per migliorare sempre".