Juventus, Alex Sandro: "Raggiunto un obiettivo, ora continuiamo a vincere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alex Sandro, esterno della Juventus, ha parlato a JTV dopo la vittoria in Champions League contro il Porto. Ecco quanto trascritto da Tuttojuve.com:

Molto importante vincere e passare il turno...

"Era il nostro obiettivo e ora pensiamo alle prossime partite per continuare a vincere, questo deve essere l'unico pensiero della Juventus".

Siete entrati in campo concentrati. Volevate portare a casa questo successo.

"Noi entriamo sempre in campo con l'idea di non prendere gol di fare gol. Siamo felici per la qualificazione e per il gioco che stiamo facendo".

Torricelli dice che sei il migliore di tutti...

"Grazie, sono contento per questa vittoria, dobbiamo sempre pensare alla vittoria".