Juventus, Allegri chiama l'Arsenal. Daily Star: "Datevi una mossa"

Massimiliano Allegri aspetta l'Arsenal, ma non in eterno. Secondo quanto riportato oggi dal Daily Star il tecnico della Juventus avrebbe dato alla dirigenza dei gunners tre settimane di tempo prima di decidere se ingaggiarlo al posto di Arséne Wenger o meno. Pochi dubbi ormai, il favorito numero uno per la panchina dei londinesi è proprio il tecnico livornese. Entro fine mese, Allegri o no, verranno sciolte le riserve su Wenger la cui popolarità fra i tifosi è crollata dopo l'aggregate 10-2 subito contro il Bayern in questa Champions League.

Mantenendo fede allo stile tipicamente inglese, il Daily Star di oggi ha aperto con: "Shake Alleg", gioco di parole che sostituisce "Shake a leg", nello slang inglese "darsi una mossa".