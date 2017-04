Juventus, Allegri: "Dybala? C'è ottimismo. Dovevamo essere più cinici oggi"

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Premium Sport nel post-partita di Pescara-Juventus: "Dybala ha preso una botta, ma bisogna essere ottimisti. Quando fa così caldo se non gestisci bene è tutto un rincorrere. Non siamo stati bravi a sfruttare i tanti spazi che avevamo davanti. Bisognava far meglio sul piano tecnico. Ma siamo stati bravi. Ci serve essere più lucidi e cinici. Cuadrado è migliorato molto, ma ha margini, soprattutto sui tempi di gioco e di scarico. Anche quando entra dentro a volte fa fatica, ma è un giocatore davvero importante. A Barcellona ci vogliono coraggio, lucidità, ma soprattutto voglia di far gol. L'obiettivo sarebbe di farne due. Affrontiamoli con coraggio e autostima. Al momento la Roma può fare 90 punti, quindi noi ne dovremo fare 91. Pensiamo prima a mercoledì, poi passeremo al Genoa domenica. Per ottenere i risultati ci vuole grande equilibrio in un cammino che va da agosto a giugno".