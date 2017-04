Juventus, Allegri non si arrende: l'obiettivo De Sciglio resta prioritario

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Non si esaurisce il pressing della Juventus per Mattia De Sciglio, scrive oggi l'edizione milanese di Leggo. Massimiliano Allegri segue fortemente il giocatore: lo ha fatto la scorsa estate, ci ha provato a gennaio e ci proverà ancora a giugno. Lo stesso giocatore ha fatto intendere di esser lontano da qualsivoglia definizione, sia per quanto riguarda il rinnovo che per l'addio, ma è certo che la Juve segue con forza il terzino di casa Milan.