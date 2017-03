Juventus, anche il Paris Saint-Germain su Allegri. Mancini resta candidato

© foto di www.imagephotoagency.it

Barcellona, Arsenal e Paris Saint-Germain. In estate, secondo Tuttosport, questi club saluteranno gli attuali allenatori. Luis Enrique ha già detto che andrà via, Arsene Wenger è arrivato a fine corsa mentre il PSG divorzierà da Unai Emery dopo la débâcle del Camp Nou. In pole per i catalani ci sono Jorge Sampaoli ed Ernesto Valverde, ma anche Ronald Koeman che può far valere la sua esperienza da calciatore in Catalogna. Per i gunners è favorito Max Allegri, con alcuni contatti già avviati tra le parti. Alle spalle del tecnico della Juventus ci sono Diego Pablo Simeone e Rafael Benitez. Anche all’ombra della torre Eiffel resta caldo il nome di Allegri, ma allo stesso modo si pensa a Leonardo e Roberto Mancini. Senza dimenticare Mauricio Pochettino, ex difensore del PSG dal 2001 al 2003 e attuale tecnico del Tottenham.