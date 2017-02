Juventus, ancora assetto super offensivo per Allegri con il 4-2-3-1

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri mette in campo l'artiglieria pesante. Mancano poco più di sei ore e mezza ma già si accende la vigilia di questo derby d'Italia. Come riportano i colleghi di TuttoJuve.com, il tecnico bianconero confermerà l'assetto offensivo con Higuian supportato da Cuadrado, Dybala e Mandzukic. In difesa possibile impiego di Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro mentre a centrocampo spazio a Khedira e Pjanic.