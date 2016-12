Juventus, apertura Zenit per Witsel: ma occhio alla Cina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche la Juventus deve fare i conti con le follie del mercato cinese. L'obiettivo è sempre quello relativo ad Axel Witsel ma la concorrenza è sempre più agguerrita. Come riportato da La Stampa i bianconeri stanno lavorando per convincere lo Zenit a cedere il belga durante il prossimo mese, ma per il centrocampista c'è la tentazione dell'altro club di Shanghai: pronti per lui 18 milioni di euro all'anno.