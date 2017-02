Juventus, Bentancur campione del Sub20. Ora le visite mediche a Torino

Giovane e già vincente, un passaporto perfetto per vestire la prossima stagione la maglia bianconera. Rodrigo Bentancur si è laureato con l'Uruguay campione Sudamericano Sub20, ma per il centrocampista del Boca Juniors - sottolinea Tuttosport - non ci saranno vacanze: è infatti atteso a Torino per sostenere le visite mediche, anche se il ragazzo si legherà alla Juventus soltanto dalla prossima stagione. Già raggiunto l'accordo: la Juventus pagherà 9,4 milioni per il suo cartellino ma dovrà versare pure una serie di bonus legati alle presenze e alla permanenza a Torino.