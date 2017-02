Juventus-Bentancur, le visite e quel no che ne ritarderà l'arrivo

Rodrigo Bentancur è in arrivo in Italia. Entro una settimana, il campione del Sub20 con l'Uruguay arriverà a Torino per effettuare le visite mediche con la Juventus come da accordi presi a gennaio da Marotta con il Boca Juniors. L'ad bianconero aveva provato ad anticipare il suo arrivo proprio nel corso della sessione invernale, ma il no degli argentini è stato categorico. Ora il club juventino avrà tempo fino ad aprile per versare i 9,4 milioni di euro previsti dall'opzione che ha permesso alla società di anticipare le concorrenti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.