Juventus, blindare Moise Kean per programmare un futuro vincente

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il primo classe 2000 a esordire in Serie A (un minuto contro il Milan, sei col Pescara) e in Champions League (sei minuti col Siviglia). Moise Kean, nonostante la sua giovane età, ha già scritto un'importante pagina di storia nel calcio nostrano. Promettente attaccante italo-ivoriano, a suon di gol e numeri di alta scuola il prodotto del vivaio bianconero ha attirato l'interesse delle big di mezza Europa. A lui pensano Ajax, Nizza, Arsenal, Chelsea e Manchester City, solo per citarne alcune, ma la volontà della Juventus è chiara: blindarlo per costruire proprio intorno a Kean il futuro del suo reparto offensivo. Una scelta logica, visto il gran potenziale del talento in questione, ma guai a considerare scontato il buon esito della trattativa per il suo primo contratto da professionista. Nonostante l'ottimismo delle ultime settimane, l'intesa col suo agente Mino Raiola deve infatti essere ancora messa nero su bianco.