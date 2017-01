Juventus, Bonucci: "Questa è la vera anima Juve. Onore ai tifosi laziali"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria contro la Lazio, il difensore della Juventus Leonardo Bonucci con un post su Instagram ha sottolineato la prestazione dei bianconeri ma ha anche ringraziato i tifosi biancocelesti presenti allo Stadium che hanno intonato un coro in onore del figlio Matteo, che recentemente ha lottato con un problema di salute: "Questa è la vera anima Juve. Non conta modulo, non conta chi. Conta il come si scende in campo. 11 in tutte e due le fasi. Spirito di lotta, sacrificio e disponibilità. La strada è questa. Ora avanti tutta. Ps: un ringraziamento ai tifosi della Lazio per il coro finale. Rispetto e Onore a Voi".