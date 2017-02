Juventus, Bonucci: "Sapevamo che non sarebbe stato facile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha commentato il successo contro il Crotone: "Sapevamo non sarebbe stato facile. Ci aspettavamo che il Crotone restasse dietro la linea della palla, rendendo difficili le verticalizzazioni e trovare l’uomo fra le linee. Nel primo tempo abbiamo tenuto ritmi bassi, ma come dice Allegri siamo stati bravi ad avere pazienza, come già era accaduto contro l’Inter e come deve succedere anche nelle prossime partite. Sono tre punti fondamentali nella corsa al sesto Scudetto".