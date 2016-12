Juventus, Buffon dopo la Supercoppa: "Il bilancio del 2016 resta positivo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il portiere della Juventus Gianluigi Buffon ha analizzato così la sconfitta in Supercoppa ai microfoni di JTV: "Il risultato ha premiato il Milan, che non ha rubato niente e ha offerto una buona prestazione. C'è il rammarico di essere andati in vantaggio senza però essere riusciti a chiudere la partita. Speravamo di non dover protrarre la gara fino ai rigori. Condizione fisica differente? No, la nostra sconfitta non è dipesa da questo. Dopo 25 minuti di furore da parte della Juventus, la partita è stata giocata alla pari. Bilancio 2016? Il bilancio è sicuramente positivo, ci sono state molte cose buone, anche se l'anno non si è concluso come speravamo".