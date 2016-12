Juventus, Chiellini avvisa: "La sconfitta col Milan ci serva da lezione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sul sito ufficiale della Juventus, arrivano nuove dichiarazioni del difensore Giorgio Chiellini dopo la sconfitta nella Supercoppa col Milan di ieri: "Resta il rammarico, è vero, ma non facciamo drammi. Quello che è accaduto ci serva da insegnamento, perché nei prossimi mesi, come è accaduto due anni fa, dobbiamo fare una grande cavalcata. Eravamo qua per vincere, vorrà dire che trascorreremo le Feste con un retrogusto amaro, ma facciamo i complimenti ai nostri avversari. Stiamo crescendo molto e nell’ultimo mese lo abbiamo fatto vedere. Siamo una squadra al top in Italia e anche in Europa, continuiamo a dimostrarlo senza perdere la voglia di allenarci e migliorarci, che poi è la chiave della grande crescita di questo gruppo".