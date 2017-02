Juventus, Chiellini: "Gare come quella di stasera si vincono con la testa"

© foto di Federico Gaetano

Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha presentato a Premium Sport la gara con l'Inter: "Questa è una partita importante, con grande storia. Quest'anno dopo molti anni riassapora anche un sapore di Scudetto. Affronteremo un avversario forte in ogni reparto, ma i punti in palio saranno gli stessi delle ultime sfide che abbiamo giocato. Gare come questa si vincono con la testa, necessaria per mantenere l'equilibrio e la concentrazione nei momenti decisivi".