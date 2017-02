Juventus, Chiellini: "Higuain ha qualità mostruose"

Il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato ai microfoni de La StampaMi ha sorpreso, come uomo dico: gli attaccanti te li aspetti sempre un po’ egoisti, invece ho trovato una persona generosa. E come giocatore è ancora più forte di come l’immaginavo: un animale da partita, con qualità mostruose. Se uno avesse la “Higuain cam” vedrebbe che nel 90% delle situazioni offensive è solo in area, e non perché i difensori s’addormentino. Prima che arrivi la palla, fa due o tre movimenti e contro movimenti, è esplosivo e ha una forza nelle gambe pazzesca".