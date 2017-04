Juventus, concentrati in campo ma con la testa altrove

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli, ancora Napoli e poi il Barcellona. Nella mente dei giocatori della Juventus, al netto delle restanti partite di campionato, questo mese di aprile è iniziato con questo programma. Queste quattro partite, considerando andata e ritorno di Champions, sono il clou di tutta la stagione e la prima è stata superata senza troppo affanno. I bianconeri hanno pareggiato 1-1 la sfida che tra tutte, probabilmente risultava la meno importante, ovvero quella contro gli azzurri in campionato. Sì perché la Serie A appare già decisa da un pezzo, e anche una sconfitta poteva essere digerita senza l'ausilio di un digestivo. Il pari alla fine, è un risultato che alla Juve andava benissimo anche alla vigilia, e Allegri lo aveva fatto intendere chiaramente. La Vecchia Signora vista al San Paolo ha giocato la classica partita fatta di concentrazione e qualità, ma senza la consueta voglia di asfaltare qualsiasi avversario si trovi di fronte. Diciamo che nonostante le sbavature siano state pochissime, soprattutto in difesa, la testa era comunque da un'altra parte. La gara di Coppa Italia e soprattutto il doppio match contro i catalani infatti, rappresentano il vero crocevia della stagione, perché l'obiettivo triplete fa gola a tutti in casa Juve e perché le coppe, si sa, hanno sempre un fascino diverso, in special modo per chi il campionato lo vince ormai da cinque anni di fila. Dunque si può criticare l'atteggiamento remissivo della Juventus, ma si deve anche mettere in conto che nella partita che sulla carta contava meno, con poca fatica hanno centrato comunque l'obiettivo prefisso alla vigilia: uscire dal San Paolo senza perdere.