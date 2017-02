Juventus, concorrenza dell'Arsenal per Kolasinac dello Schalke

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Joe Hart. Secondo il Daily Mail l'Arsenal si è messo sulle tracce anche di Sead Kolasinac, esterno mancino in scadenza con lo Schalke che in inverno è stato ad un passo dalla Juventus. Proprio in estate, a questo punto, andrà in scena un testa a testa fra i bianconeri e i Gunners.