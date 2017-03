Juventus, conferme su Inaki Williams. L'Athletic corre ai ripari

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Raccontata nei dettagli la presenza del ds della Juventus, Paratici, all'Olimpico di Roma per Italia-Spagna Under 21, arrivano ulteriori conferme sull'interesse dei bianconeri per Inaki Williams e Marco Asensio. L'Athletic ne è a conoscenza, tanto che si sarebbe già attivato per la contromossa: il club spagnolo sta infatti pensando di proporre all'attaccante 22enne un rinnovo di contratto (quello attuale scade nel 2021) con ulteriore adeguamento verso l'alto dell clausola rescissoria (adesso a 50 milioni). Lo riporta Tuttosport.