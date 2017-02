Juventus, continua la tattica per Donnarumma. Milan sotto pressione

© foto di Federico Gaetano

La Juventus cerca il modo per arrivare a Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan in scadenza 2018. Con il closing del Milan - e il mancato rinnovo, almeno finora - i bianconeri continuano a lavorare sotto traccia per prendere il numero uno. Tuttosport riporta le dichiarazioni di Raiola per cui sarebbe doveroso capire quale sarà la prossima società, mettendo così il Milan sotto pressione.