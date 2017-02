Juventus, corsia preferenziale per Tolisso: il Lione chiede 40 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio al mercato della Juventus sulle pagine di Tuttosport. I bianconeri, in vista della prossima stagione, avranno un canale preferenziale con il Lione per cercare di chiudere il colpo relativo a Corentin Tolisso. Marotta e Paratici hanno infatti strappato un sì di massima dal presidente dei transalpini Aulas e se il giocatore sarà in vendita i campioni d'Italia verranno ascoltati per primi. Per quel che riguarda le cifre, il Lione chiede 40 milioni di euro, mentre la dirigenza bianconera vorrebbe inserire nella trattativa Mario Lemina, che non sembra però interessare ai prossimi avversari della Roma in Europa League.