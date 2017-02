Juventus, Cuadrado: "Questo ruolo mi piace. Allegri ci chiede sacrificio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'esterno della Juventus Juan Cuadrado ha parlato così a La Domenica Sportiva dopo la vittoria col Cagliari: "Ancora manca tanto alla partita di Champions, intanto siamo felici per la vittoria importantissima di questa sera. Dobbiamo provare a fare sempre risultato, in ogni partita".

Cosa vi chiede Allegri nel nuovo modulo?

"Allegri ci chiede spirito di sacrificio, sia per la squadra che per il singolo. E' questo ciò che sta facendo la differenza nella Juventus. Mi piace giocare con così tanti calciatori offensivi: da Higuain a Dybala, passando per Pjanic e Pjaca, sono tutti campioni che possono farci sognare".

In carriera ha giocato in tanti ruoli, quale preferisce?

"Quello che faccio adesso (esterno alto a destra nel 4-2-3-1, ndr) è il ruolo che mi piace di più. Anche in Nazionale giochiamo spesso così, anche se in passato ho provato diverse posizioni".