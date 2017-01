Juventus, dal Brasile: piace il 19enne difensore Lyanco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus guarda in Brasile per il futuro. Nel mirino ci sarebbe Lyanco (19), difensore del San Paolo accostato anche al Porto. I bianconeri - fa sapere Globoesporte - hanno presentato un'offerta di cinque milioni di euro alla squadra brasiliana, che vorrebbe qualcosa in più poiché detiene solo l'80% del cartellino e dovrà dunque dare il restante 20% al giocatore stesso e all'imprenditore Morantes. Nei prossimi giorni l'agente del giocatore arriverà in Italia per trattare con la Vecchia Signora, che lavora per il futuro a una difesa giovanissima.