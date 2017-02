Juventus, dall'Inghilterra: De Gea per il 2018

Secondo quanto riportato da The Sun David de Gea sarebbe uno degli obiettivo della Juventus dal 2018, ossia dopo che Gianluigi Buffon avrà detto addio al calcio giocato. Sul portiere spagnolo, ricordiamo, c'è il Real Madrid che fu già vicinissimo a De Gea nell'estate 2015 salvo poi veder l'affare sfumato per non aver depositato in tempo il contratto.