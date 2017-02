© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dani Alves, tramite il proprio profilo Instagram ha scritto questo post in riferimento alla sua esperienza alla Juve: "Non importa quale sia il numero sulla schiena, ciò che ti rende diverso è il sangue che ti scorre nelle vene e ciò che porti nell'anima quando sei arrivato...Sono venuto qui per fare la storia, senza paura delle situazioni né delle difficoltà della strada".