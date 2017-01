Juventus, Dybala al Barça? No, preferisce il Real Madrid

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Paulo Dybala al Barcellona in futuro? No, secondo quanto riportato da Marca l'argentino, se in futuro lascerà la Juventus, preferirebbe vestire la maglietta del Real Madrid. In casa Juventus sanno benissimo che l'argentino piace tantissimo ai Blancos ed hanno intenzione di blindarlo con un ingaggio da top player, pari a quello di Gonzalo Higuain.