Juventus, Dybala: "Partita speciale. Chi avrà più voglia farà risultato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paulo Dybala ha parlato ai microfoni di Premium Sport nel pre-partita di Juventus-Milan: "Sappiamo che è una partita speciale, e difficile. Chi avrà più voglia farà risultato. Nelle ultime due partite con loro abbiamo cambiato atteggiamento, e l'abbiamo dimostrato. La gara del Barcellona dà carica a chi è in difficoltà, ma non si può pensare che tutte le squadre giochino come loro".