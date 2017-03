Juventus, Dybala: "Rigore? Più tranquillo rispetto a quello con il Milan"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante della Juventus, Paulo Dybala, è stato intervistato da JTV dopo la vittoria in Champions contro il Porto. Ecco quanto evidenziato da Tuttojuve.com:

Paulo, freddissimo anche oggi. Lo hai fatto con il Milan e anche stasera...

"Sì, sono contento per il passaggio, oggi era un rigore più tranquillo rispetto a quello con il Milan, però avendo davanti un portiere come Casillas, sicuramente, non è facile. Per fortuna è entrata e sono contento che abbiamo passato il turno".

Siete la squadra che ha subito meno gol in assoluto in Europa.

"Tutti e dieci che siamo in campo corriamo e lottiamo su ogni pallone per cercare di non far prendere gol a Gigi. Lo abbiamo dimostrato oggi con tutti palloni recuperati. Noi dobbiamo dare il massimo per difendere e anche per attaccare".