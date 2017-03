Juventus, emissari a Lione per Tolisso, Lacazette e Fekir

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juventus a Lione per osservare da vicino alcuni giocatori del club transalpino. Secondo quanto riportato da Tuttosport alcuni emissari bianconeri saranno infatti in tribuna per la sfida di Europa League che vedrà impegnata la Roma. Sul taccuino Corentin Tolisso, ma non solo. la dirigenza della Vecchia Signora monitorerà anche Alexandre Lacazette e Nabil Fekir.