Juventus, Evra addio: l'erede arriverà solo la prossima estate

Patrice Evra è già da considerare il passato in casa Juventus. Ieri Marotta ha confermato che verrà ceduto e in settimana ci si attende un'accelerata improvvisa che lo porterà o al ritorno in Inghilterra, al Manchester United, o in Spagna al Valencia. I bianconeri non dovrebbero effettuare acquisti per sostituirlo, con i dirigenti che punteranno a un acquisto per giugno piuttosto che per gennaio, con De Sciglio, Darmian, Masina e Kolasinac tra i candidati a vestire la maglia della Vecchia Signora. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.