Juventus, Evra può partire a gennaio. C'è il West Ham su di lui

© foto di Federico De Luca

Secondo il The Sun il futuro di Patrice Evra potrebbe essere ancora in Premier League. Il francese a gennaio può lasciare la Juventus e sulle sue tracce ci sarebbe il West Ham. Dopo l'operazione Zaza, si legge, gli Hammers e il club bianconero hanno buoni rapporti e l'operazione potrebbe davvero andare in porto.