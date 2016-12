Juventus, Hernanes verso il Genoa. Preziosi e Juric valutano la situazione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Hernanes pronto a compiere la strada inversa rispetto a Rincon? Secondo La Gazzetta dello Sport, ne parleranno in queste ore il tecnico del Genoa e Preziosi, trovando forse un punto d’incontro fra chi è innamorato del giocatore da almeno due anni (il presidente genoano) e chi invece sa che gli servirebbe un altro Rincon piuttosto che un giocatore più leggero come il Profeta. Intanto Juve e Grifone lavorano sulla base del prestito con obbligo, poi ci sarà tempo tutto gennaio per capire se il brasiliano potrà trasferirsi da Preziosi: una cosa è certa, e cioè che se arriverà a destinazione-Juve anche Witsel ecco che pure il posto di regista (quello che Hernanes fa come vice-Marchisio) sarà completo, come titolare oppure no.