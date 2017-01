Juventus, il futuro di Allegri si decide in primavera. Pressing inglese

© foto di Federico De Luca

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Massimiliano Allegri. Il domani del tecnico toscano si deciderà soltanto in primavera. Contratto in scadenza nel giugno del 2018, a marzo-aprile la società parlerà con Allegri anche se il summit potrebbe slittare qualora la Juventus dovesse essere ancora in corsa per la Champions League. Proseguono però le voci inglesi, con l'Arsenal che lo segue per il dopo Arsene Wenger.