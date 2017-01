Juventus, il piano di Marotta e Paratici per Donnarumma

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Juventus fa sul serio per Gianluigi Donnarumma. Come riporta Tuttosport, il giovane portiere viene considerato l'erede naturale di Buffon e le antenne in corso Galileo Ferraris si sono drizzate da un pezzo. I bianconeri hanno in mente un piano ben preciso, decisi a sfruttare il "vuoto istituzionale" del Milan, in attesa dei cinesi, per convincere il giocatore e il suo agente. La valutazione del classe '99 si aggira intorno ai 60 milioni, ma Marotta e Paratici preparano un'altra beffa di mercato per le dirette concorrenti.