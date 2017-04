Juventus, il presidente del Besiktas a Torino per osservare Mandzukic

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Besiktas sta seguendo con grande interesse Mario Mandzukic. Ieri sera allo Juventus Stadium era presente il presidente Fikret Orman per seguire da vicino il croato. La squadra è attualmente al comando del campionato turco e il prossimo anno avrebbe garantita la qualificazione alla fase a gironi di Champions League e intanto ha acquistato a gennaio Matej Mitrovic, giocatore della stessa scuderia di Mandzukic. L'idea iniziale del club è quella di chiedere alla Juventus il prestito del giocatore, anche se il costo del cartellino potrebbe non essere un ostacolo insormontabile per il Besiktas.