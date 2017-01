Juventus, il primo nome è Tolisso. Il Lione non scende dai 40 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Corentin Tolisso resta nel mirino della Juventus, scrive oggi Tuttosport. Il francese sarebbe il preferito del club di Corso Galileo Ferraris ma il Lione non abbassa le pretese e continua a chiedere, per il suo numero 8, classe 1994, ben 40 milioni di euro. Inoltre Tolisso non potrebbe giocare in Champions League.