Juventus, il Siviglia non molla N'Zonzi: via solo per la clausola

La Juventus non arretra su Steven N'Zonzi, anzi ci riprova. Nei giorni scorsi il ds Paratici ha avuto nuovi contatti con il Siviglia per tentare di arrivare al perno del centrocampo andaluso, che garantirebbe solidità e qualità in mediana. Il club spagnolo resta sulle posizioni espresse ai bianconeri in occasione del loro primo approccio: il francese non si muoverà fino a giugno, a meno che non venga pagata la clausola rescissoria di 30 milioni. Marotta non ha intenzione di spendere una cifra ritenuta elevata per un giocatore che ha già 28 anni. Per questo motivo l'arrivo immediato del centrocampista può verificarsi solo in caso di un ammorbidimento del Siviglia, opzione al momento difficilissima. A giugno però se ne potrebbe riparlare, per questo la diplomazia tra i club proseguirà anche nei prossimi mesi. A riportarlo è Sportmediaset.