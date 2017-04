Juventus, inserimento nella corsa a Conti: è sfida a Inter e Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuove sul mercato della Juventus, raccontate da Tuttosport oggi in edicola. I bianconeri avrebbero intenzione di proseguire l'asse di mercato con l'Atalanta puntando il terzino Andrea Conti. Sul giocatore ci sono anche Napoli e Inter ma il ragazzo, secondo il giornale, preferirebbe i bianconeri. La Juve sta valutando l'acquisto del giocatore e la possibilità di far tornare anche in rosa Leonardo Spinazzola.