Juventus, ipotesi Dahoud ed Emre Can per la mediana in estate

Fioccano le ipotesi di mercato per il centrocampo della Juventus. Gli occhi della Vecchia Signora restano puntati anche sulla Germania e sull'Inghilterra. In scadenza nel giugno del 2018 con il Liverpool c'è il ventitreenne ex Bayer Leverkusen, Emre Can. Poi Mahmoud Dahoud, classe 1996 che oggi sfiderà la Fiorentina in Europa League con il suo Borussia Monchengladbach. Anche Dahoud è in scadenza nel 2018, alla stregua pure di Adrien Rabiot del Paris Saint-Germain.