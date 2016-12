Juventus, Khedira: "Conosco Ancelotti, qui lo stile è più simile a Guardiola"

Intervistato dalla Bild, il centrocampista della Juventus Sami Khedira ha parlato di Carlo Ancelotti, con il quale ha condiviso l'esperienza al Real Madrid: "So come è fatto: dà molte, molte, molte libertà. Fa così perché vuole che i suoi giocatori siano creativi. Non è il tipico italiano. Credo però che alla Juventus lo stile sia più simile a quello di Guardiola: allenamento intenso, molta video-analisi e parecchia tattica".