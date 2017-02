Juventus, l'ex Bojinov: "Credo che Marotta abbia preso Milenkovic"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Valeri Bojinov, ex attaccante della Juventus ora al Partizan Belgrado, autore di 2 gol nel 2006 contro il Crotone in B, parla a La Gazzetta dello Sport ricordando la partita e commentando alcuni temi dell'attualità: "Fu la prima volta che la Juventus giocava a Crotone, una gran giornata. Se è vero che alla Juve interessa il centrale serbo '97 Nikola Milenkovic? Credo manchi solo l’ufficialità, credo sia praticamente fatto per giugno. E’ un difensore veramente valido. Mi fa mille domande sui bianconeri, abbiamo visto anche l’ultimo Juve-Milan insieme. E’ un giocatore davvero interessante".