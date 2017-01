Juventus, Lichtsteiner rinnovo e partenza. Occhi su De Sciglio e Darmian

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus potrebbe prolungare il contratto di Stephan Lichtsteiner per un altro anno per evitare il rischio di perderlo a zero nel corso della prossima estate. Il più classico dei rinnovi utili per vendere meglio. Al suo posto, la Juve sta valutando l'ipotesi di acquistare un giocatore di talento, giovane ma pronto e soprattutto italiano. Per questo i due giocatori in lista sono Mattia De Sciglio, vecchio pallino bianconero, e Matteo Darmian, bloccato a gennaio per l'emergenza in difesa del Man United, ma pronto a lasciare l'Inghilterra in estate.