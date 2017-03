Juventus, Lione e Marsiglia pronte a darsi battaglia per Asamoah

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due pretendenti in Francia per Kwadwo Asamoah. Secondo quanto riporta ghanasoccernet, sul centrocampista della Juventus avrebbero messo gli occhi sia Olympique Lione che Olympique Marsiglia. Il ghanese, poco utilizzato in questa stagione da Allegri, potrebbe così decidere di salutare la Serie A a fine stagione.