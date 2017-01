Juventus, Marotta allo scoperto per scacciare via la pressione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il trasferimento in Cina di Axel Witsel ha spiazzato la Juventus. Al netto dell'acquisto di Tomas Rincon, il club campione d'Italia era fiducioso sull'arrivo già nei primi giorni di gennaio del centrocampista belga per completare la linea mediana. Erano previsti due innesti, due acquisti per chiudere in fretta la sessione invernale di calciomercato e pensare solo al campo.

Le strategie bianconere, invece, hanno trovato un ostacolo inaspettato: il Tianjin Quanjian. Ci ha pensato Fabio Cannavaro a rovinare i piani del club bianconero, una società che nelle prossime settimane dovrà lavorare per inserire in rosa un altro centrocampista.

Ulteriori mosse che non erano in programma fino a qualche giorno fa. Una pressione che ieri Giuseppe Marotta ha provato a scacciare con una intervista rilasciata a margine della presentazione di Tomas Rincon. L'amministratore delegato bianconero s'è così espresso sul calciomercato: "In questo momento siamo contenti della rosa che abbiamo. Siamo coperti in tutti i reparti, inoltre abbiamo recuperato al 100% Marchisio, un'incognita a livello fisico durante la scorsa estate. Gagliardini è un bravo giocatore ma non è un profilo funzionale alla nostra causa e per questo non l'abbiamo mai trattato. Abbiamo già Sturaro, Mandragora e Lemina in quel ruolo".

Dichiarazioni che celano qualche dettaglio, perché Gagliardini è stato realmente un obiettivo della Juve (ma l'Inter adesso è nettamente avanti) e perché il club campione d'Italia vuole acquistare un altro centrocampista, nonostante Rincon e il pieno recupero di Marchisio. La Juve, però, ha bisogno di lavorare con calma, sottotraccia. E per farlo era necessario che Marotta uscisse allo scoperto.