Juventus, Marotta: "Domani si chiude per Hernanes. Con l'Inter è la Partita"

L'amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta ha parlato così a Premium Sport prima della gara con l'Inter: "Hernanes-Hebei? Domattina avremo un appuntamento, siamo abbastanza avanti con la trattativa e credo che si definirà tutto. Inter? Questa è la partita con la P maiuscola da sempre, stasera rappresenta un esame importante per consolidare quanto di buono abbiamo fatto finora. Icardi? E' un buon giocatore, ha avuto un percorso che non l'ha portato a incontrare la Juventus. Lo ammiriamo, ma siamo contenti dei nostri attaccanti. Malumore Dybala dopo il Sassuolo? Non abbiamo ingigantito alcuna situazione, l'uscita dal campo è sempre un momento di sofferenza e Dybala sa bene che quanto accaduto non deve ripetersi".